Die EnBW hat in Heiligenhafen an der Ostsee einen neuen Schnellladepark eröffnet. Derzeit bietet der Standort zwölf HPC-Ladepunkte. Bei Bedarf kann dieser auf 24 Ladepunkte ausgebaut werden. Der Schnelllade-Standort in Heiligenhafen befindet sich direkt am dortigen Yachthafen. An den Ladesäulen sollen "Besucher*innen neben dem Spaziergang entlang der Promenade oder am Strand nun auch ihr Elektroauto laden" können, so die EnBW. Da die Ladesäulen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...