FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag wenig verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Nachmittag um 0,13 Prozent auf 130,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,60 Prozent.

Vor der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen an diesem Wochenende legten die Renditen französischer Staatsanleihen zu. Der Risikoaufschlag zu deutschen Bundesanleihen stieg etwas an. An den vergangenen Tagen hatte sich die Lage allerdings tendenziell entspannt. Jüngste Umfragen sehen keine Mehrheit im Parlament für den rechten Rassemblement National.

Schwache Industriedaten aus Deutschland stützten die deutschen Anleihekurse nur kurzzeitig. Im Mai hat die Branche erneut weniger Aufträge erhalten. Es war das fünfte Minus in Folge. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg erwartet.

Commerzbank-Experte Ralph Solveen zeigt sich für die weitere Entwicklung skeptisch. "Zusammen mit den zuletzt schlechteren Stimmungsindikatoren bestätigt dies unsere Erwartung, dass das zweite Quartal noch einmal schwach war und dass die allgemein für das zweite Halbjahr erwartete Erholung der Konjunktur nur moderat ausfallen wird", heißt es in einem Kommentar. "Eher nimmt das Risiko zu, dass diese Erholung noch länger auf sich warten lässt."

Aus den Vereinigten Staaten kamen keine Impulse. Wegen eines Feiertages wurden dort keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Mittwoch hatten schwache US-Zahlen die Anleihekurse gestützt./jsl/he