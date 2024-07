Nach dem TV-Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Joe Biden liegt Herausforderer Trump derzeit zumindest in den Umfragen klar vorne. Sollte der ehemalige US-Präsident jedoch tatsächlich wiedergewählt werden, könnte dies zu einem überraschenden Zinsschock an den Märkten führen. Konkret zeigen die jüngsten Umfragewerte des Meinungsforschungsinstituts AtlasIntel das, was zahlreiche Demokraten bereits nach dem desaströsen Auftritt Joe Bidens im TV-Duell gegen Trump befürchtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...