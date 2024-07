Tagesausblick für 05.07.: DAX in enger Range seitwärts. US-Daten und Lufthansa morgen im Blickpunkt

Der DAX® bewegte sich heute mehrheitlich in einer engen Range zwischen 18.420 und 18.460 Punkten. Signifikante Impulse gab es nicht und so richteten die Investoren ihren Blick auf die morgen zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und den finalen Wahlgang in Frankreich am Wochenende.

Die europäischen Staatspapiere bewegten sich kaum von der Stelle. Nachdem die Wall Street geschlossen hatte, fehlten auch hier die Katalysatoren. So schlossen die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen bei 2,58 Prozent und die Renditen 2-jähriger Papiere bei 2,94 Prozent. Die Edelmetalle Gold und Silber konnten ihr gestriges Tageshoch halten. Allerdings war auch hier der Handel dünn. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil hangelte sich derweil weiter nach oben und überschritt die Marke von 87 USD.

Unternehmen im Fokus

Continental rechnet nach eigenen Angaben in Europa in diesem Jahr weiterhin mit einem schwierigen Geschäft. In China setzt der Automobilzulieferer und Reifenhersteller jedoch auf Wachstum. Die Aktie gab nach der Meldung kräftig Gas. Evotec bestätigte den Ausbruch über eine wichtige Hürde. Gerresheimer bekam von positiven Analystenkommentaren Unterstützung. Der Hersteller von Abfüllanlagen Krones veröffentlichte ihre Mittelfristziele. Dabei soll der Umsatz bis 2028 auf 7 Milliarden Euro und die EBITDA-Marge auf 11 bis 13 Prozent steigen. Die Aktie schloss deutlich im Plus. Der Online-Apothekenkonzern Redcare Pharmacy meldete Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Demnach stieg der Umsatz um rund 33 Prozent. Finale Zahlen gibt es Ende Juli. Die Aktie sprang im heute deutlich nach oben. Sartorius stieg den zweiten Tag in Folge und deutet nun einen Ausbruch über den Kreuzwiderstand von EUR 224,70 an.

Morgen informiert die Deutsche Lufthansa zum geplanten Einstieg bei der italienische ITA. Hornbach lädt zur Hauptversammlung

Wichtige Termine: