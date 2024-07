Beeindruckender Börsenerfolg vor allem bei Nvidia

Die Entwicklungen im Zertifikatehandel sind derzeit klar auf Technologiewerte fokussiert, insbesondere auf den US-Hersteller Nvidia. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat dessen Aktienkurs um beeindruckende 196 Prozent zugelegt. Diese rasante Kurssteigerung hat Nvidia in den exklusiven Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 3 Billionen Dollar katapultiert. In dieser Liga spielen nur wenige Aktiengesellschaften global, und Nvidia hat sich somit eine dominante Position am Markt gesichert. Diese Entwicklungen sind maßgeblich von den Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) getrieben, die als langfristiger Trend unzählige Investmentmöglichkeiten bieten. Trotz der enormen Wertsteigerung bleibt eine vorsichtige Herangehensweise ratsam, da die hohe Bewertung auch Risiken birgt. Eine diverse Anlagestrategie kann [...]

