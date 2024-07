DJ XETRA-SCHLUSS/DAX etwas fester - Continental und Redcare Favoriten

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 18.450 Punkten. Die Aktie von Continental stellte den größten DAX-Gewinner, das Geschäft läuft beim Automobilzulieferer wohl besser als befürchtet. Ansonsten waren die Umsätze dünn.

Zum einen blieb die Wall Street wegen dem Unabhängigkeitstag geschlossen. Aber auch die am Berichtstag stattfindende Wahl in Großbritannien wie auch der zweite Wahlgang der Parlamentswahlen in Frankreich am Sonntag sorgten bei Anlegern für Zurückhaltung. Während das Überraschungspotenzial der britischen Wahlen als gering eingestuft wird, könnte der Wahlausgang in Frankreich an den Aktienmärkten zu Beginn kommender Woche für kräftige Bewegungen sorgen.

Continental mit dem zweiten Quartal zufrieden

Die Aktie von Continental legte um 9,5 Prozent zu. Hintergrund war ein gut aufgenommener Pre-Close-Call des Unternehmens, hieß es im Handel. Ein Marktteilnehmer sprach mit Verweis auf seinen Hausanalysten von einem "unerwartet starken zweiten Quartal". Die Stifel-Analysten gewannen nach dem Call den Eindruck, dass der Auto-Zulieferer im zweiten Quartal greifbare Fortschritte bei der Preisdurchsetzung im Automobilbereich gemacht habe. Sie sehen das bereinigte EBIT im Auto-Sektor bei 174 Millionen Euro mit einer Marge von 3,4 Prozent, während der VA-Konsens von 16 Millionen Euro ausgeht.

Redcare knüpften nach der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen an die Vortagesgewinne an und schossen um 12,8 Prozent nach oben. Im Blick stand die ermutigende Entwicklung des vielbeachteten Rx-Umsatzes in Deutschland. Dieser stieg auf 50 Millionen Euro und lag damit laut Jefferies 10 Prozent über den Schätzungen.

Baader sprach mit Blick auf die Mittelfristpläne von Krones (+4,5%) von "ehrgeizigen" Zielen. Bis zum Jahr 2028 soll der Konzernumsatz auf 7 Milliarden Euro steigen von 4,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Hellofresh erhöhten sich um 12,4 Prozent. Nachdem sich die Aktie im ersten Halbjahr mehr als gedrittelt hatte, sprach man hier von einer technischen Erholung, gepaart mit Short-Eindeckungen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.450,48 +0,4% +10,16% DAX-Future 18.610,00 +0,3% +7,09% XDAX 18.454,20 +0,2% +10,05% MDAX 25.554,82 +0,6% -5,83% TecDAX 3.352,09 +0,6% +0,44% SDAX 14.561,56 +0,5% +4,31% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,55 -21 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 32 8 0 1.913,0 35,5 60,3 MDAX 29 17 4 367,8 27,1 34,8 TecDAX 21 9 0 392,2 10,8 16,1 SDAX 41 26 3 70,6 5,0 9,0 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2024 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.