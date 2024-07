wO Börsenlounge: Dividende | Conti | Redcare & Norwegian Air Shuttle bremst Lufthansa aus

Wir machen weiter mit der Vorstellung von interessanten Dividenden-Titeln. Heute sind in der Auswahl ein Wert aus Irland und ein Papier aus Singapur. Beide Vertreter bieten eine Dividenden-Rendite um die sechs Prozent. Eine Studie des Harvard-Lehrkrankenhaus Massachusetts Eye and Ear sorgt für Aufsehen. Sie besagt, dass zwischen dem Novo Nordisk Medikament Ozempic und einer Augenerkrankung, die zum kompletten Sehverlust führen kann, ein Zusammenhang besteht. Verantwortlich dafür soll der Wirkstoff Semaglutid sein. Wie sollten Anleger damit umgehen? Das E-Rezept erweist sich als Volltreffer für Redcare Pharmacy. Heute gibt es die vorläufigen Zahlen und die Erlöse ziehen um ein Drittel an im …

