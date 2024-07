Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-DeutschlandTREND: Mehrheit der Deutschen rechnet mit Sieg gegen Spanien im EM-Viertelfinale am FreitagDie Deutschen blicken bei der Fußball-Europameisterschaft mehrheitlich optimistisch dem Viertelfinale der eigenen Nationalmannschaft gegen Spanien an diesem Freitag entgegen. 54 Prozent rechnen mit einem Weiterkommen. Jeder Dritte (33 Prozent) geht dagegen davon aus, dass die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale ausscheidet. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.294 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Ein Fünftel der Deutschen (21 Prozent) glaubt, dass für die Nationalmannschaft im Halbfinale Endstation sein wird. Jeder dritte Deutsche (33 Prozent) traut der Nationalmannschaft den Finaleinzug zu; 18 Prozent glauben gar an einen deutschen EM-Titel. Anstoß im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien ist an diesem Freitag um 18 Uhr. Das Erste überträgt ab 17.05 Uhr live.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.294 Befragte- Erhebungszeitraum: 1.-3. Juli 2024- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Gegenwärtig findet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft der Männer statt. Am Freitag spielt Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien. Was glauben Sie? Scheidet die deutsche Fußballmannschaft gegen Spanien aus? Kommt sie höchstens bis ins Halbfinale? Kommt Sie sogar bis ins Finale? Wird Deutschland Europameister?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5816439