Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa vor der kommenden Berichtssaison von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jaime Rowbotham erklärte, dass nach einem Rückgang des Betriebsgewinns im ersten Quartal auch im zweiten Quartal ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr erwartet wird. Diese Entwicklung trübt die Erwartungen und könnte die Investorenstimmung negativ beeinflussen. Gleichzeitig werden die Augen auf den geplanten Einstieg von Lufthansa bei der italienischen Fluggesellschaft ITA gerichtet sein, der morgen detailliert vorgestellt wird. Solche Entwicklungen sind von großer Bedeutung, da sie direkten Einfluss auf die zukünftige Marktposition und das Potenzial von Lufthansa haben könnten.

Marktumfeld bleibt angespannt

Allgemein bleibt das Marktumfeld angespannt. Der DAX bewegte sich überwiegend in einem engen Bereich, und signifikante Impulse blieben aus. Investoren richten ihren Fokus auf die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und die wahrscheinlichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Der Druck auf die Aktie der Lufthansa könnte durch die vergleichsweise schwächeren Gewinne und die Konkurrenz von Norwegian Air Shuttle weiter steigen, wie in der Börsenlounge erörtert wurde. Diese Faktoren könnten die Erwartungen und damit die Aktienkursentwicklung in naher Zukunft beeinflussen.

