Cancom hat kürzlich ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben, bei dem bis zu 3,5 Millionen Aktien im Wert von 115 Millionen Euro zum Preis von 33 Euro je Aktie zurückgekauft werden sollen. Dies geschieht zeitgleich mit dem Beschluss, bereits gehaltene Aktien einzuziehen und eine Kapitalherabsetzung durchzuführen. Diese Maßnahmen wurden von Analysten positiv aufgenommen, die dadurch weiteres Wachstumspotenzial für die Cancom-Aktie sehen. Des Weiteren führte BlackRock, Inc. Anpassungen bei ihren Anteilen an Cancom durch, was einen direkten Einfluss auf die Stimmrechtsanteile des Unternehmens nach sich zieht.

Auswirkungen auf Stimmrechte und Gesamtanteile

Am 04.07.2024 wurde mitgeteilt, dass die Zahl der Gesamtstimmrechte von Cancom nun 35.017.050 beträgt. Zudem hat Cancom bekannt gegeben, dass es keine eigenen Aktien [...]

Hier weiterlesen