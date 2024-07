Positiver Trend mit Herausforderungen

Die Nvidia-Aktie hat eine bemerkenswerte Kursrallye hingelegt. Im Jahr 2023 stieg der Aktienkurs um beeindruckende 234 Prozent, und in diesem Jahr setzte die Aktie ihren Aufwärtstrend mit einem weiteren Anstieg von 163 Prozent fort. Seit dem Tiefpunkt im Oktober 2022 hat die Aktie insgesamt um 920 Prozent zugelegt. Diese beeindruckenden Kursgewinne werden durch hohe Erwartungen an die zukünftige Unternehmensentwicklung angetrieben, insbesondere im Bereich der Technologieaktien, wo Nvidia, Microsoft und Apple hervorstechen. Marktbeobachter weisen jedoch darauf hin, dass Nvidia unter Druck steht, nicht nur die Gewinne, sondern auch die Umsätze zu steigern, um die gestiegenen Bewertungen zu rechtfertigen.

Zinsentscheidungen und Marktrisiken

Zusätzlich zur positiven Kursentwicklung gibt es Entwicklungen bei den Zinssätzen, die die Märkte bewegen könnten. Jüngste Arbeitsmarktdaten fielen schwächer aus als erwartet, was die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung im September steigen lässt. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Senkung beträgt derzeit 66 Prozent, was die Märkte zuletzt unterstützt hat. Doch trotz eines starken ersten Halbjahres warnt der Markt vor erhöhter Volatilität und möglichen Rückschlägen in den kommenden Monaten. Besonders die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl könnten zu Marktschwankungen führen.

