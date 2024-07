Der Außenstürmer von West Ham United und der ghanaischen Nationalmannschaft tritt in Fußballschuhen von Skechers an Evolution Pack treibt die globale Expansion der Marke voran

Skechers verstärkt sein Team auf dem Platz mit dem Außenstürmer Mohammed Kudus von West Ham United und der ghanaischen Nationalmannschaft der jüngste Neuzugang auf der Liste von Spitzenspielern, die in Fußballschuhen von Skechers antreten. Kudus, der den Fans auch als "Star Boy" bekannt ist, wurde bereits mit Skechers Razor auf dem Spielfeld gesehen, einem innovativen Fußballschuh für schnelle Spieler, der Beweglichkeit, Komfort und Ballgefühl vermittelt. Der Flügelspieler hat nun einen Vertrag als Skechers-Athlet unterzeichnet und wird an plattformübergreifenden Marketingkampagnen zur Unterstützung von Skechers Football teilnehmen.

Mohammed Kudus ready to hit the pitch in his Skechers Razor football boots from the new Evolution Pack. (Photo: Business Wire)

Kudus tritt dem Skechers-Team zeitgleich zum Launch von Evolution Pack bei. Die markanten neuen Farben kommen gerade rechtzeitig, um ein wichtiges Jubiläum zu feiern: Es ist genau ein Jahr her, dass Skechers Football erstmals ein Spielfeld betreten hat. Das Design symbolisiert die weltweite Expansion der Marke, die Spielern rund um den Globus zum ersten Mal Zugang zu ihrem charakteristischen Comfort That Performs verschaffen wird. Die rasante Entwicklung der Marke in diesem Sport wäre nicht ohne die Spitzenspieler möglich gewesen, die Skechers zu einem Teil ihres Spiels gemacht haben darunter Harry Kane, der derzeit in Fußballschuhen von Skechers an der UEFA Euro 2024 teilnimmt.

"Ich habe die Skechers Razor schon eine Weile getestet und bei Punktspielen getragen. Für mich ist klar, dass dies der beste und bequemste Schuh ist, mit dem ich je angetreten bin", so Mohammed Kudus. "Es ist genau der richtige Zeitpunkt, um bei Skechers zu unterschreiben, und ich freue mich darauf, diese unglaubliche Marke zusammen mit dem Team noch mehr Spielern vorzustellen und Skechers Football weltweit bekannt zu machen."

Nachdem er sein Talent an einer Fußballakademie in Ghana entwickelt hatte, debütierte Kudus im Alter von 18 Jahren als Profi beim dänischen Verein Nordsjælland. Später wechselte er zum Eredivisie-Klub Ajax, wo er 17 Tore erzielte, bevor er 2023 zum Premier-League-Klub West Ham United wechselte. Auf internationaler Bühne hat Kudus seit 2019 in 32 Einsätzen für Ghana 11 Tore erzielt. Unter anderem wurde er viermal als Spieler der Eredivisie-Mannschaft des Monats, als Spieler der CAF-Mannschaft (Confederation of African Football) des Jahres und als Ghanas Fußballer des Jahres 2023 ausgezeichnet.

"Mohammed Kudus ist ein sensationeller Spieler, der von Fans rund um die Welt geliebt wird und mit seinen 23 Jahren bereits für sein Talent auf dem Platz bekannt ist. Damit ist er der perfekte Athlet für Skechers", ergänzt Greg Smith, Vice President of Product Development and Merchandising bei Skechers Performance. "Ebenso wie Harry Kane und unser gesamtes Team von Spitzensportlern wünschen viele der besten und klügsten Spieler der Welt einen Tragekomfort, der ihre Performance unterstützt. Fußballschuhe von Skechers Football bieten Innovation, Leistung und Komfort, die auf dem Spielfeld einzigartig sind. Während wir unser Team verstärken, führen wir in diesem Sommer ein erweitertes Sortiment an Schuhen mit Academy- und Youth-Modellen ein eine echte Evolution für Skechers Football in unserer zweiten Saison auf dem Platz."

Das Sortiment von Skechers Football umfasst drei Elite-Modelle in verschiedenen Farbvarianten für Männer und Frauen, darunter auch das neue Evolution Pack. Skechers Razor ist ein leichter, extrem schneller Fußballschuh mit einem explosiven, von einer Rennbahn inspiriertem Design, das die Beschleunigung und Energierückgabe maximiert. Er verfügt über eine Sohle mit Karboneinlage für reaktionsschnelle Power und Agilität während des Spiels. Mit einem speziell gefertigten Leisten, der maximalen Komfort bietet, ist SKX_01 speziell dafür ausgelegt, den Ball mit höchster Präzision zu spielen. Beide Schuhe sind in der Standardausführung mit niedrigem Profil erhältlich. Das Modell SKX_01 wird außerdem in einer High-Top-Version angeboten.

Neben den Elite-Modellen wird Skechers demnächst eine neue Linie von Einstiegsmodellen auf den Markt bringen, die perfekt für alle Spielstärken geeignet sind und ein Maximum an Performance und Komfort bieten. Zudem werden Jugend- und Kinderschuhe für die nächste Generation von Spielerinnen und Spielern eingeführt, die den Spuren ihrer Idole folgen wollen. Beide Modellreihen werden in Ausführungen für harten Boden und Rasen erhältlich sein.

Skechers Football wurde zum Start der Saison 2023/24 lanciert, als der Stürmer von Bayern München, Harry Kane, bei der Marke als erster Profi unterschrieb, der die Schuhe bei Punktspielen trug. Seitdem hat Skechers sein Team um mehrere Spieler aus der Premier League erweitert, darunter der Verteidiger von Arsenal und der ukrainischen Nationalmannschaft, Oleksandr Zinchenko, der Stürmer von Nottingham Forest und der schwedischen Nationalmannschaft, Anthony Elanga, sowie weitere Profisportlerinnen und -sportler.

Zum Skechers-Team von Spitzenathleten, die in den Performance-Schuhen der Marke antreten, gehören neben Fußballern, auch die NBA-Stars Joel Embiid, Julius Randle und Terance Mann, die Golfer Matt Fitzpatrick und Brooke Henderson, die Baseball-Spieler Clayton Kershaw, Chris Taylor, Brendan Donovan, Aaron Nola und Wade Miley aus der Major League sowie die Pickleball-Profis Tyson McGuffin und Catherine Parenteau.

Die Skechers Football-Kollektion ist über die Websites von Skechers, in ausgewählten Skechers-Filialen sowie im Fußballfachhandel weltweit erhältlich. Einen Blick hinter die Kulissen der Skechers Football-Produkteinführungen und nähere Informationen erhalten Fußballfans, wenn sie @skechersfootball auf Instagram und TikTok folgen.

