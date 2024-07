Wachsender Markt für Onshore-Windkraft

Die Aktien von Nordex haben am Donnerstag einen bedeutenden Aufschwung erlebt. Vom Zwischentief am Dienstag bei 11,32 Euro kletterten sie um nahezu 11 % und erreichten die 100-Tage-Durchschnittslinie. Diese positive Entwicklung ist eng verknüpft mit den jüngsten Ergebnissen der Bundesnetzagentur zur Ausschreibung von Windkraftanlagen an Land. Analysten heben hervor, dass das Ausschreibungsvolumen für Onshore-Windkraft in Deutschland in den letzten zwölf Monaten auf 7,6 Gigawatt gestiegen ist, was einem Zuwachs von etwa 150 % gegenüber dem Tiefpunkt 2022 entspricht. Nordex profitiert davon besonders aufgrund seines Fokusses auf Onshore-Windkraft und seiner starken Position auf dem europäischen Markt.

Geänderte Stimmrechtsanteile

Zudem meldete Nordex am Mittwoch eine Änderung der Stimmrechtsanteile. Die UBS Group [...]

