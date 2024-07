"Wir arbeiten daran, alle Mängel abzuarbeiten", sagt Franz von L'Estocq, Managing Director Marktfolge bei der Lloyds Bank, im Gespräch mit PLATOW. Vorausgegangen war eine Anfrage unsererseits zu den Maßnahmen der BaFin gegen das Institut. Diese hatte eine erhöhte Eigenmittelanforderung wegen Verstößen gegen das KWG verhängt. Lloyds habe gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verstoßen. Nach einer 2023 vorgenommenen Sonderprüfung war die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation nicht in allen geprüften Bereichen gegeben gewesen. Zuvor waren die Probleme von der Bundesbank bei einer Prüfung im Q3 des Vorjahres festgestellt worden. Das Abarbeiten der Mängel werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so L'Estocq, und wäre "nächstes Jahr abgeschlossen". Derzeit werde einmal im Monat an die Aufsicht ...

