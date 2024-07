5 Gründe, warum Ethereum jetzt besser als Bitcoin ist

Anleger diskutieren stets leidenschaftlich über Bitcoin und Ethereum als beste Investitionen im Kryptomarkt. Bitcoin-Maximalisten schwören ausschließlich auf Bitcoin, während Ethereum-Bullen Bitcoin als zu eindimensional kritisieren und die vielseitigen Anwendungen der Ethereum-Layer-1 betonen. Die Wahrheit liegt jedoch in der Mitte: Beide Kryptowährungen haben ihre Berechtigung. Bitcoin gilt als digitales Gold und Wertspeicher, während Ethereum durch seine Smart-Contract-Funktionalität und dezentralen Anwendungen glänzt. Beide sind damit Basis-Investments und bieten unterschiedliche Chancen.

Es gibt dennoch einige Argumente, warum Ethereum 2024 die besseren Karten haben könnte. Wir haben fünf Gründe, warum Ethereum jetzt besser als Bitcoin ist.

1. Keine ETH-Verkäufe durch Mt. Gox

Ein bedeutender Vorteil für Ethereum 2024 ist das Fehlen von Verkaufsdruck durch Mt.Gox. Der Markt leidet aktuell unter der Sorge vor einem massiven Bitcoin-Verkauf, da die Insolvenzverwalter der ehemaligen Krypto-Börse angekündigt haben, im Juli mit den Auszahlungen von Bitcoin zu beginnen. Diese könnten anschließend den Markt überschwemmen. Dies preist der Markt aktuell bereits ein.

Da Mt.Gox jedoch keine Ethereum-Bestände hat, wird Ethereum nicht von diesem Verkaufsdruck betroffen sein. Während das Bitcoin-Angebot durch Mt.Gox möglicherweise verwässert wird, bleibt Ethereum davon unberührt, was es in einer turbulenten Marktphase stabiler erscheinen lässt.

2. Ethereum ist knapper als Bitcoin

Ein weiterer Vorteil von Ethereum 2024 ist seine relative Knappheit im Vergleich zu Bitcoin. Zwar ist Bitcoin mit seinem algorithmisch festgelegten Maximum von 21 Millionen Einheiten das Paradebeispiel für Knappheit und bietet einen klaren Vorteil gegenüber Fiat-Währungen. Dennoch zeigt sich Ethereum ebenfalls als knappes Gut.

The amount of Ethereum in Smart Contracts has reached another all-time high, of about 39%!



This milestone is mostly driven by the increased adoption of ETH L2 networks and Restaking. pic.twitter.com/O3GB3M8sFl - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) July 2, 2024

Fast 40 Prozent der ETH sind in Smart Contracts gesperrt, was das handelbare Angebot auf den Börsen deutlich reduziert. Dieser "Supply on Exchange" ist bei Ethereum aktuell niedriger als bei Bitcoin. Zusätzlich ist Ethereum derzeit deflationär, da mehr ETH verbrannt als neu erzeugt wird. Im Gegensatz dazu ist Bitcoin trotz moderatem Angebotswachstum leicht inflationär. Diese deflationäre Tendenz könnte Ethereum begünstigen.

3. Allzeithoch in diesem Zyklus fehlt

Ein weiterer Punkt zugunsten von Ethereum ist das fehlende Allzeithoch (ATH) in diesem Zyklus. Traditionell erreichen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum in jedem Bullenzyklus ein neues ATH. Bitcoin hat dies bereits vor dem Halving geschafft, obwohl daraufhin eine deutliche Korrektur folgte. Ethereum hingegen hat in diesem Zyklus noch kein neues Allzeithoch erreicht. Dies könnte darauf hindeuten, dass Ethereum noch erhebliches Aufwärtspotenzial besitzt.

Wenn der Markt wieder anzieht, könnte Ethereum sein bisheriges ATH übertreffen und dadurch signifikante Gewinne für Investoren erzielen. Der Bullenmarkt war bis dato von Bitcoin getrieben, doch Ethereum könnte ebenfalls noch die Führung übernehmen.

4. Kein Verkaufsdruck durch Staker

Zugleich könnte Ethereum im Hinblick auf die aktuelle Kapitulation der Bitcoin-Miner spannend sein. Durch das jüngste Halving wurden die Belohnungen halbiert, was bei den aktuellen Bitcoin-Kursen das Geschäft für viele Miner unprofitabel macht. Daher verkaufen sie massiv BTC, um ihre Kosten zu decken, was zusätzlichen Verkaufsdruck auf den Markt ausübt.

Im Gegensatz dazu basiert Ethereum auf einem Proof-of-Stake (PoS)-Modell. Bei PoS gibt es keinen Verkaufsdruck durch Miner, da keine teure Hardware und hohe Energiekosten anfallen. Staker haben weniger Anreiz, ihre ETH zu verkaufen, was zu einer stabileren Preisentwicklung führen könnte.

5. ETH ETF vor Handelsstart

Ein entscheidender Vorteil für Ethereum ist ebenfalls der bevorstehende Handelsstart von Ethereum-ETFs. Die finalen Genehmigungen für Ethereum Spot ETFs in den USA stehen kurz bevor, nachdem die SEC bereits grünes Licht für die initialen Anträge gegeben hat. Beobachter erwarten die endgültige Zulassung in den kommenden Wochen, wahrscheinlich im Juli. Diese Ankündigung hat bereits zu einem Anstieg von Ethereum geführt, obgleich dieser wieder abverkauft wurde. Demgegenüber sind die Bitcoin-ETFs rund sechs Monate nach dem Handelsstart eingepreist.

The Ethereum pump will start once the ETF goes live.



This is an huge opportunity you do not want to miss. pic.twitter.com/AvPEkzBF5c - Crypto Rover (@rovercrc) July 4, 2024

Der bevorstehende Handelsstart der Ethereum-ETFs könnte eine explosive Angebot-Nachfrage-Dynamik auslösen. Mit der Einführung der ETFs wird eine zusätzliche Nachfrage erwartet, da Anleger verstärkt in diese neuen Finanzprodukte investieren. Obwohl die Nachfrage möglicherweise geringer ist als bei Bitcoin-ETFs, ist das Angebot von Ethereum eben auch knapper und die aktuelle Bewertung deutlich niedriger.

