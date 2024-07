Top 3 Meme Coins im Crash - Währenddessen sammelt dieser Coin Millionen ein

Während die größeren Altcoins sich bis vor einigen Wochen zwar ebenfalls positiv entwickelten, aber nicht so stark wie der Bitcoin, zog im bisherigen Jahr 2024 vor allem der Meme-Coin-Markt alle Blicke auf sich. Insbesondere $PEPE schaffte es binnen eines Jahres von einem frisch gelaunchten kleinen Coin zu einer absoluten Größe und erreichte in der Spitze über 6,5 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung. Die Zeiten, in denen Meme-Coins glänzen konnten, scheinen aber vorerst vorbei zu sein.

Zumindest, wenn man die drei größten Meme-Coins $SHIB, $DOGE und $PEPE ansieht. Diese haben von ihren Hochpunkten teilweise -50 % verloren und können sich auch heute nicht stabilisieren. Alle drei haben größere Verluste zu verzeichnen. Auf 7-Tage-Sicht sind alle großen Meme-Coins 2-stellig im Verlust, wobei der ehemalige Highfyler $PEPE mit -22,55 % die traurige Liste anführt. Die allgemeine Marktkorrektur hat die Meme-Coins also fest im Griff. Dennoch könnte sich für ehrgeizige Anleger bald eine hervorragende Chance bei Pepe auftun …

(Alle drei großen Meme-Coins gehören heute zu den Verlierern - Quelle: coinmarketcap.com)



$PEPE steht kurz vor dem Trendbruch

Besonders besorgniserregend sieht derzeit $PEPE aus. Der ehemalige Anlegerliebling scheint unter immer größerem Momentum zu fallen. Wie viele andere Korrekturen im Kryptomarkt zeigt zwar auch die Bewegung in $PEPE ein relativ geringes Volumen, was als eher positives Zeichen zu werten ist, dennoch werden die Abwärtskerzen in den letzten Tagen immer größer. Die Bullen scheinen also immer weniger Gegenwehr gegen die Bären zu leisten. Ein doch sehr besorgniserregendes Bild.

(Der Kurs von $PEPE sinkt zwar unter relativ niedrigem Volumen, aber dennoch mit größer werdendem Momentum - Quelle: Tradingview.com)

Bis jetzt hat der Kurs die wichtige Unterstützungslinie erst angetestet und hat dann wie zu erwarten erst einmal eine kleine Umkehr gemacht. Sollte diese Linie jedoch nicht halten, könnte der Kurs eine ganze Etage tiefer fallen und mindestens weitere 20 % an Wert einbüßen. Glücklicherweise gibt es derzeit jedoch eine andere Möglichkeit, durch die Anleger mit Pepe dem Frosch Geld verdienen könnten.

Während $PEPE fällt, knackt $PEPU 2,2 Mio. Dollar

Pepe Unchained ($PEPU) ist die neuere, modernere und bessere Version von $PEPE, wenn man so will. Diese kommt mit einer eigenen Layer-2-Lösung, was gleichbedeutend mit einer eigenen Blockchain ist und könnte daher der Grundstein für ein ganzes Ökosystem sein. Die Blockchain von $PEPU ermöglicht eine sofortige Überbrückung zur Ethereum-Blockchain. Dabei ist Pepe Unchained aber bis zu 100x schneller und bietet seinen Anlegern überdies auch noch extrem schnelle Transaktionen. Damit hat $PEPU alles, was $PEPE fehlt und somit auch enorme Chancen auf große Gewinne.

Aufgrund seiner zahlreichen Vorteile wie der erwähnten Layer-2-Lösung oder einer Staking-Funktion, die derzeit einen jährlichen APY von 836 % pro Jahr auszahlt, hat $PEPU ein gewaltiges Potenzial. Die Rendite im Staking-Pool könnte zwar noch etwas sinken, wenn sich mehr Coins im Pool befinden, allerdings ist diese so hoch, dass sie selbst bei einem Rückgang von -50 % immer noch weit überdurchschnittlich wäre.

Obwohl Pepe Unchained erst vor weniger als 2 Wochen in das ICO gestartet ist, hat der Meme-Coin bereits mehrere tausend Follower auf Social Media und konnte fast 2,3 Mio. Dollar einsammeln. Kein Wunder also, dass Analysten davon ausgehen, dass die ersten Investoren von $PEPU x100 oder mehr erzielen könnten, wenn sie zum derzeit günstigen Preis einsteigen. Dieser ist aber nur noch für kurze Zeit verfügbar, da die nächste Preiserhöhung in nur etwas mehr als 24 Stunden erfolgt.

