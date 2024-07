Wegweisende Sicherheit in der ADAS/AD-Simulation

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, July 04, 2024, erhalten. Ursprünglich im Jahr 2020 erteilt, war aiSim der weltweit erste Simulator für ADAS/AD, der diese Zertifizierung erhalten hat!



Der TÜV Nord hat bestätigt, dass aiSim 5 die Normen der ISO 26262:2018 für die Sicherheitsstufe D (ASIL D) in der Automobilindustrie erfüllt. Die Zertifizierung unterstreicht die physikbasierten Aspekte des Simulators, den vollständigen Determinismus und die Einhaltung eines durchgängigen, ISO 26262-konformen Entwicklungsprozesses. Sie deckt 33 Kundenanwendungsfälle der szenariobasierten Verifizierung und Validierung ab, einschließlich der Simulation der wichtigsten Sensormodalitäten und aller APIs, die eine nahtlose Integration mit anderen Tools und Modellen ermöglichen.

Die beispiellose Komplexität der Lösungen, die für das automatisierte Fahren in der Automobilindustrie benötigt werden, kann nur mit Hilfe der Ergebnisse umfangreicher Simulationen gelöst werden. Es ist wichtig, dass die ISO 26262-Zertifizierung von aiSim 5 den Validierungsprozess für Kunden vereinfacht. Durch die Integration von aiSim in ihre Validierungspipelines profitieren Kunden von einer vereinfachten Einhaltung der ISO-Normen und sparen Zeit, Ressourcen und Kosten.

"Vom ersten Tag der Entwicklung von aiSim an verfolgten wir zwei Ziele: Einerseits wollten wir ein Tool schaffen, das eng mit der realen Welt korreliert, von den Sensoren bis zur gesamten Fahrzeugdynamik. Andererseits machen wir aiSim automotive-kompatibel, damit unsere Kunden sich auf eine effiziente Simulation mit offenen Schnittstellen verlassen können, die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und die Ergebnisse Bit für Bit reproduzierbar und vertrauenswürdig machen", so Szabolcs Janky, SVP of Product für die Software-Tools von aiMotive.

aiSim 5 ist im Januar 2024 auf dem Markt eingeführt worden und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Simulationstechnologie dar. Angetrieben von KI-basierter Inhaltserstellung, optimierter Sensorsimulation und deterministischen, reproduzierbaren Umgebungen, ist aiSim 5 auch mit Automotive General Intelligenceausgestattet, um eine noch nie dagewesene Bandbreite an virtuellen Inhalten und Umgebungen für die Simulation zu ermöglichen.

Unser zertifizierter Simulator deckt die vielseitigsten Anwendungsfälle ab, von der L4-Sensorsimulation für automatisierte LKWs und der ADAS-Entwicklung für Elektrofahrzeuge bis hin zur komplexen Echtzeit-HiL-Simulation und der adaptiven szenariobasierten Verifizierung und Validierung.

Über aiMotive

aiMotive ist ein visionäres und innovatives Automobiltechnologieunternehmen, das umfassende Tooling- und Hardware-Lösungen für das automatisierte Fahren anbietet. Mit seinem Engagement für Sicherheit und Leistung steht aiMotive an der Spitze des Wandels in der Automobilindustrie. Nach der Übernahme von aiMotive durch Stellantis im Dezember 2022 bleiben die Produkte aiSim, aiData und aiWare für den breiteren Markt verfügbar. Dieser Ansatz ermöglicht es aiMotive, mit globalen OEMs und Tier1-Unternehmen zusammenzuarbeiten und seinen Status als weltweit führender Lösungsanbieter für automatisiertes Fahren zu behaupten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://aimotive.com/