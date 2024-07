Ethereum-Kurs bildet Abwärtstrend - Folgt jetzt der Crash?

Der Kryptomarkt scheint am Scheideweg zu stehen. Seit Wochen steckt er im Würgegriff einer hartnäckigen Korrektur; mehrmals sahen die Kurse bereits nach einer Bodenbildung aus, mehrmals fielen sie erneut durch ihre Böden. Beim Bitcoin ist die Situation nicht ganz so verwunderlich. Schließlich erhalten gerade viele Anleger der 2014 in die Insolvenz gerutschte Kryptobörse MT. Gox ihre Bitcoins zurück. Insgesamt im Wert von 8 Mrd. Dollar, was den Markt recht stark nach unten drücken könnte.

Bei Ethereum ist der Fall eigentlich anders gelagert. Die gesamte Finanzwelt blickt mit Spannung und Vorfreude auf den Handelsstart der Ethereum-ETFs. Die meisten Analysten und Investoren gehen davon aus, dass dieser die Korrektur beenden könnte. Das einzige Problem: dieser scheint sich immer weiter zu verzögern. Eigentlich war der 2. Juli der Tag der großen Hoffnung, der aber ebenfalls in einer Enttäuschung endete. Nun wird die Situation in $ETH brenzlig, denn im Tageschart bildet sich bereits ein Abwärtstrend.

(Der Kurs von Ethereum bildet bereits einen Abwärtstrend im Tageschart - Quelle: Tradingview.com)

Das Momentum nimmt zu

Zugegeben, der Abwärtstrend in Ethereum läuft nicht gerade sauber nach unten. Was aber Grund zur Besorgnis gibt, ist, dass das Momentum und die Dynamik stärker zu werden scheinen. Das erkennt man an den immer größeren Abwärtskerzen. Allein am heutigen Tag verliert der Kurs über 5 % und bestätigte den Abwärtstrend mit dem Bruch durch das Tief bei 3.232 Dollar. Das könnte die ganze Situation noch verschärfen, denn häufig entsteht an markanten Tiefs bzw. bei deren Durchbruch weiteres Momentum, weil Short-Trader auf den fahrenden Zug aufspringen und über ihre Leerverkäufe den Kurs noch weiter nach unten drücken.

(Ethereum verliert allein heute über 5 % an Kurswert - Quelle: coinmarketcap.com)

Der EMA 200 als Hoffnungsschimmer

Die Sorge, dass Ethereum noch vor dem Handelsstart der börsengehandelten Fonds auf die nächste große Unterstützungslinie bei etwa 2.800 Dollar fallen könnte, ist also durchaus berechtigt. Natürlich gelten die ETFs als die großen Hoffnungsträger und eventuell könnten sie bereits nächste Woche auf den Markt kommen. Allerdings kursierte die Vermutung über "den Handelsstart nächste Woche" auch schon letzte Woche und die Woche davor.

So wirklich darauf verlassen möchte man sich darauf also nicht. Gary Gensler, der Vorsitzende der SEC, erklärte vor einiger Zeit in einer Anhörung, dass er damit rechne, dass die Ether-ETFs "irgendwann im Sommer" handelbar sein werden. Aber der Sommer hat gerade erst begonnen. Es gibt allerdings derzeit einen anderen Umstand, der Hoffnung macht. Nämlich der in Finanzkreisen viel beachtete EMA 200.

(Der EMA 200 dient derzeit als Unterstützung vor einem weiteren Abverkauf in Ethereum - Quelle: Tradingview.com)

Der EMA 200 ist einer der meistbeachteten Indikatoren in der Technischen Analyse und es gibt zahlreiche Auswertungen darüber, dass Assets, die über dem EMA 200 liegen, tendenziell eher steigen, während Assets, die darunter notieren, tendenziell eher fallen. Daher bietet er gegen fallende Kurse auch eine starke Unterstützung. Auch heute hat der Ethereum-Kurs den gleitenden Durchschnitt angetestet und ist dann erst einmal umgekehrt.

Die nächsten Tage werden erst zeigen müssen, ob diese Umkehr nachhaltig ist, dennoch dürfte der EMA 200 den Kurs sehr stark stützen. Mit Glück so lange, bis die Ethereum-ETFs endlich auf den Markt kommen und ihn in einen neuen Bull Run führen. Davon könnte aber nicht nur Ethereum selbst profitieren, sondern auch ein anderer innovativer Coin, der unter anderem auf der Ethereum-Blockchain handelbar ist. Dieser Coin nennt sich Base Dawgz.

