VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 VARTA AG befindet sich in Gesprächen mit Porsche über Investment in V4Drive-Geschäft Ellwangen, 4. Juli 2024 Die VARTA AG befindet sich aktuell in Verhandlungen mit der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ("Porsche") über ein mögliches Investment von Porsche im Geschäftsbereich für großformatige Lithium-Ionen-Zellen (V4Drive) mittels einer Mehrheits-Beteiligung an der V4Drive Battery GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der VARTA AG. Die VARTA AG und Porsche haben hierzu bereits ein nicht-bindendes Term Sheet abgeschlossen, und die Parteien befinden sich in der ersten Phase einer Abstimmung über die Dokumentation für eine solche Transaktion. Im Vorfeld der Umsetzung des Investments von Porsche ist in einem ersten Schritt geplant, das V4Drive-Geschäft von VARTA auf die V4Drive Battery GmbH zu übertragen und anschließend Porsche über eine Kapitalerhöhung zu beteiligen. Ob tatsächlich eine entsprechende Beteiligung von Porsche erfolgt, hängt noch von verschiedenen Faktoren, unter anderem dem erfolgreichen Abschluss einer derzeit stattfindenden Due Diligence-Prüfung durch Porsche und der Zustimmung von bestimmten Stakeholdern der VARTA-Gruppe, ab und ist derzeit noch offen. Der am 11. April 2024 kommunizierte laufende Prozess einer Aktualisierung des bestehenden IDW-S6 Gutachtens und möglicher Anpassungen bzw. weitergehender Restrukturierungs- und daraus folgender Finanzierungsmaßnahmen ist noch nicht abgeschlossen. Die Gesellschaft befindet sich nach wie vor in der Ausarbeitung von Optionen in Bezug auf potentielle Rekapitalisierungs- und Finanzierungsmaßnahmen. * * *



