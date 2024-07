Bitcoin-Kurs fällt auf 57.000 Dollar - bietet sich jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt

Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Tagen erneut eine Abwärtsbewegung erlebt und ist auf 57.000 Dollar gefallen. Die Entwicklung lässt die Frage aufkommen, ob sich nun ein günstiger Einstiegszeitpunkt für Investoren bietet. In diesem Artikel beleuchten wir die jüngsten Kursbewegungen von Bitcoin und diskutieren die Perspektiven für eine potenzielle Erholung oder weitere Korrektur.

Bitcoins Korrektur nimmt kein Ende und Preis stürzt unter 60.000 Dollar

Bitcoin befindet sich seit etwa einem Monat in einem Abwärtstrend. Anfangs hatte er noch einen letzten Versuch unternommen, die 70.000-Dollar-Marke zu überschreiten, scheiterte jedoch am starken Verkaufsdruck auf diesem Niveau. In den Wochen danach fiel der Kurs zunächst unter 65.000 Dollar und schließlich auf 60.000 Dollar zurück. Eine kurzfristige Erholung scheiterte am Widerstand bei 63.500 Dollar, und in den letzten zwei Tagen brach der Kurs erneut ein, zunächst auf 60.000 Dollar und schließlich sogar unter 60.000 Dollar.

In den letzten 24 Stunden sank der Bitcoin-Kurs um etwa 5 Prozent und erreichte einen Tiefststand bei 57.000 Dollar. Derzeit wird Bitcoin bei ungefähr 57.500 Dollar gehandelt. Der Rückgang hat die Marktkapitalisierung auf 1,134 Billionen Dollar reduziert, während das Handelsvolumen aufgrund des hohen Verkaufsdrucks auf knapp 40 Milliarden Dollar angestiegen ist.

Die heutige Korrektur hat eine besondere Bedeutung, da Bitcoin zum ersten Mal seit Anfang Mai aus der übergeordneten Konsolidierungsrange zwischen 60.000 und 70.000 Dollar nach unten ausgebrochen ist. In dieser Range bewegte sich der Kurs seit dem Erreichen seines neuen Allzeithochs von knapp unter 74.000 Dollar Anfang März. Die Marktdominanz von Bitcoin liegt weiterhin bei soliden 53,3 Prozent, jedoch ist der Fear and Greed Index in den letzten Stunden erstmals wieder signifikant unter 50 Punkte auf 45 gefallen, was auf eine leicht bärische Stimmung hinweist.

Anleger sehen derzeit die Gefahr einer weiteren Korrektur, da der Ausbruch nach unten aus der Konsolidierungsrange als sehr negativ bewertet wird. Die entscheidende Frage ist nun, ob eine tiefere Korrektur folgen wird oder ob es sich lediglich um einen kurzfristigen negativen Ausbruch handelt und Bitcoin sich bald wieder in die Konsolidierungsrange zurückkämpfen kann.

Könnte das der letzte Abschwung vor der nächsten Rallye sein?

Diese Frage lässt sich natürlich nicht so pauschal beantworten, und ihre Antwort wird maßgeblich davon abhängen, wie sich Bitcoin in den kommenden Tagen entwickelt. Sollte es dem Coin gelingen, rasch wieder über die 60.000-Dollar-Marke in die Konsolidierungsrange zurückzukehren, könnte schnell eine Erholung in den mittleren Bereich der Range bei etwa 65.000 Dollar oder sogar direkt in die oberen Bereiche bei 68.000 bis 70.000 Dollar gelingen. Ein solcher erneuter Aufschwung könnte von zahlreichen positiven Indikatoren angetrieben werden.

Bald stehen beispielsweise die Genehmigungen der Spot Ethereum ETFs an, was den Markt positiv beeinflussen könnte. Auch aus der Politik gibt es zunehmend Unterstützung, wie das Beispiel des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zeigt, der sich in seinem Wahlkampf seit kurzem für Kryptowährungen starkmacht. Zudem gibt es auf regulatorischer Ebene weitere Fortschritte, und die letzte Genehmigung der Bitcoin Spot ETFs dürfte langfristig zu massiven Kapitalzuflüssen führen. Auch die Post-Halving-Rallye, die laut vielen Analysten den Kurs auf noch höhere Höhen treiben könnte, steht noch aus.

Auf der anderen Seite besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass es Bitcoin nicht sofort gelingt, wieder über die 60.000-Dollar-Marke zu klettern. Sollte ein negativer Retest dieses Niveau nun als Widerstand etablieren, könnte der Preis noch weiter in Richtung 56.000, 54.000 oder möglicherweise sogar 52.500 Dollar fallen. Ein noch tieferer Wertverfall wird von den meisten Analysten jedoch als unwahrscheinlich angesehen, da es derzeit viele positive Entwicklungen rund um den Kryptomarkt gibt.

Von neuerlicher BTC-Rallye könnte auch 99BTC massiv profitieren

Kleinere Kryptowährungen wie 99BTC bieten durch ihre geringere Marktkapitalisierung indess ein wesentlich höheres Upside-Potenzial als BTC selbst. Das macht sie zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten, die aktuell verstärkt in den Fokus rücken.

99BTC ist der native Token der Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins, die seit 2013 im Krypto-Space etabliert ist. Mit einer Community von über 700.000 Followern hat sich 99Bitcoins einen soliden Ruf aufgebaut. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Krypto-Kursen, die umfassende Lerninhalte zu verschiedenen Themen im Krypto-Bereich abdecken. Um sich weiterzuentwickeln und noch attraktiver zu werden, hat 99Bitcoins den neuen Coin 99BTC und einen innovativen Learn-to-Earn-Mechanismus eingeführt. Der Mechanismus belohnt Nutzer für das Absolvieren von Bildungsmodulen mit echten 99BTC Coins. Dadurch wird nicht nur das Lernen selbst attraktiver, sondern insbesondere auch das Lernen auf der 99Bitcoins-Plattform. Die neue Funktion könnte in den kommenden Wochen und Monaten zu einem erheblichen Wachstum der Plattform führen.

Derzeit befindet sich 99BTC noch im Pre-Sale und ist an keiner Krypto-Börse gelistet. In dieser Phase haben Anleger die Möglichkeit, den Coin zu einem vergünstigten Preis von 0,00112 Dollar pro Coin zu erwerben. Bereits jetzt sind über 2,3 Millionen Dollar an Investitionen zusammengekommen, was das große Interesse an diesem neuen Projekt unterstreicht.

Ein weiterer Aspekt, der 99BTC besonders attraktiv macht, sind die hohen Staking-Renditen, die aktuell geboten werden. Anleger können durch das Staking von 99BTC eine jährliche Rendite von bis zu 700 Prozent erzielen. Dies macht den Coin nicht nur als Token für die Bildungsplattform interessant, sondern auch als eine lukrative Investmentmöglichkeit.

