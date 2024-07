Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, setzt mit der ULED TV 100-Zoll-Displaytechnologie neue Maßstäbe für das Fußballerlebnis bei der UEFA EURO 2024.Hisense war sowohl 2023 als auch im ersten Quartal 2024 weltweit die Nummer 1 bei 100-Zoll-Fernsehern, und bringt als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 Verbraucher in das Zeitalter der 100-Zoll-Fernseher und bietet mit den branchenweit größten LED-Fernsehern die Möglichkeit, Fußball auch zu Hause im Großformat zu sehen.Die Verbraucher können bei 100-Zoll-Fernsehern aus mehreren Hisense TV-Produktlinien wählen, welche die neuesten Bild- und Audiotechnologien bieten. Freuen Sie sich auf ein wirklich großformatiges Seherlebnis mit der Zuverlässigkeit einer globalen Marke. Die 100-Zoll-Fernseher von Hisense haben sich auf dem Markt bewährt und verfügen über eine für jeden Betrachtungsabstand optimierte Display-Technologie.Die hochmoderne LED-Hintergrundbeleuchtungssteuerung und die Farbmanagementtechnologien von Hisense sorgen für naturgetreue Bilder. Die Hisense Hi-View Engine verbessert die Bildqualität mit authentischen Farben, brillanten Kontrasten, klaren Bewegungen und deutlichen Details. Quantum Dot Colour erzeugt ein noch realistischeres Bild mit mehr als einer Milliarde Farben und verleiht dem Bild zudem eine noch größere Tiefe. Full Array Local Dimming und bis zu 10.000 nits Peak Brightness sorgen für ein optimales Bild, vom dunkelsten Schwarz- bis zu den hellsten Weißtönen.Die ULED-Fernseher von Hisense werden von der Kritik für ihre außergewöhnliche Bild- und Tonqualität gelobt und wurden mit Preisen wie dem CES Innovation Award und dem Tom's Guide Editor's Choice Award ausgezeichnet. Auch Top-Medien empfehlen sie: PC Mag nennt sie eine "Top-Auswahl bei Preis und Leistung", Digital Trends lobt ihren "Wow-Faktor und ihre visuelle Wirkung" und Rtings lobt ihre "minimale Bewegungsunschärfe".Die 100-Zoll-Fernseher von Hisense, mit denen ein neuer Großbildschirm jenseits der traditionellen Bildschirmgrößen auf den Markt kam, sind ein Beispiel für die 55-jährige Innovationstradition des Unternehmens. Der Slogan "Hisense, More than a Brand" (Hisense, mehr als eine Marke) steht für das Engagement des Unternehmens für Spitzentechnologie für einen besonderen Lebensstil.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454391/Hisense_brings_consumers_100_inch_TV_era.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2454392/Hisense_ULED_Mini_LED_TV_Lineup.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-sorgt-mit-100-zoll-uled-tv-technologie-fur-besseres-zuschauererlebnis-bei-uefa-euro-2024-302189767.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5816520