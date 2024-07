Buffett steigt ein...: Berkshire Hathaway setzt auf Lithium: Ein zukunftsweisender Schritt für die E-Mobilität und Investoren!

Anzeige / Werbung

Die Weichen sind gestellt: Das Beteiligungsunternehmen von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, nimmt mit beeindruckender Entschlossenheit den Rohstoff Lithium ins Visier.

Warren Buffett, bekannt als das "Orakel von Omaha", hat stets ein untrügliches Gespür für lukrative Investitionen bewiesen. Wenn jemand wie er auf Lithium setzt, dann lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Lithium ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Es treibt die elektrische Revolution an und ist ein unverzichtbarer Bestandteil für Batterien, die in Elektrofahrzeugen und zahlreichen anderen modernen Technologien zum Einsatz kommen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und der globalen Bestrebungen zur Reduktion von CO2-Emissionen, gewinnt Lithium rasant an Bedeutung. Berkshire Hathaways Engagement in diesem Sektor ist daher nicht nur eine kluge Investition, sondern auch ein klares Signal für die Zukunft.

Strategisches Joint Venture unter Elefanten!

Berkshire Hathaway Renewables (BHER) hat ein strategisches Joint Venture mit Occidental Petroleum (OPC) gegründet, um Lithium aus geothermischen Quellen in Batteriequalität zu gewinnen. Dieses ambitionierte Projekt findet im kalifornischen Imperial Valley, etwa 240 km östlich von San Diego, statt.

Quelle: https://www.oxy.com/

Berkshire Hathaway Renewables ist ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und betreibt derzeit zehn Geothermiekraftwerke, die jährlich etwa 200.000 Liter lithiumhaltige Sole verarbeiten können. Diese führende Position im Bereich Geothermie, kombiniert mit der Expertise von Occidental Petroleum in der Soleverarbeitung, stellt laut Occidental Petroleum-Präsident Richard Jackson die ideale Voraussetzung für eine nachhaltige Lithiumproduktion dar.

Positive Aussichten für den Lithium-Sektor!

Die Kooperation zwischen Berkshire Hathaway Renewables und Occidental Petroleum dürfte dem gesamten Lithiumsektor einen erheblichen Schub verleihen. Die jüngsten Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in China, dem weltweit größten Markt für E-Autos, sind ein weiterer Beleg für die wachsende Bedeutung von Lithium. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten wurden im April knapp 850.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft, was einem Anstieg von 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Anteil von Elektrofahrzeugen an den insgesamt verkauften Fahrzeugen lag bei beeindruckenden 36 %.

Nachdem der Lithiumpreis in den letzten Jahren starken Schwankungen unterworfen war und zuletzt regelrecht abgestürzt ist, scheint sich der Markt nun zu stabilisieren.

Quelle: TradingEconomics.com

Diese Entwicklungen versprechen langfristig positive Impulse für Unternehmen im Lithiumsektor.

Century Lithium: Ein Leuchtturmprojekt im Lithium-Bereich!

Ein weiterer bedeutender Akteur im Lithiumsektor ist Century Lithium (WKN: A14L95). Dieses Unternehmen hat kürzlich eine Machbarkeitsstudie für sein "Clayton Valley'-Lithiumprojekt in den USA veröffentlicht, die einen Nettogegenwartswert von über 3 Mrd. US-Dollar ausweist.

Quelle: Century Lithium

Century Lithium hat zwei Jahre intensiv an dieser Studie gearbeitet und eine Pilotanlage betrieben, die kontinuierlich Testarbeiten durchgeführt hat. Diese Anlage war ein zentraler Bestandteil der umfassenden Analyse.

Langfristige Perspektiven und Herausforderungen!

Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass Century Lithium (WKN: A14L95) mit einer geplanten Minenlaufzeit von 40 Jahren und umfangreichen Ressourcen gut positioniert ist. Trotz kurzfristiger Preisschwankungen bleibt die langfristige Preisprognose für Lithiumkarbonat positiv. Century Lithium hat einen Basispreis von 24.000 US-Dollar pro Tonne in die Studie einbezogen, was einen Nettogegenwartswert von 3,16 Mrd. US-Dollar für das Projekt ergibt.

Quelle: Century Lithium

Die hohen Investitionskosten ("CapEx') von 1,5 Mrd. US-Dollar werden auf verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten überprüft, darunter auch staatliche Unterstützung, da Lithium seitens der USA als kritisches Metall eingestuft wurde, und strategische Partnerschaften. Das Unternehmen hat bereits bedeutende Fortschritte erzielt und arbeitet intensiv daran, die notwendigen Genehmigungen zu erhalten.

Ein vielversprechender Weg in die Zukunft!

Mit innovativen Technologien und geschicktem Ressourcenmanagement strebt Century Lithium (WKN: A14L95) danach, die Betriebskosten weiter zu optimieren. Das Unternehmen plant, überschüssiges Natriumhydroxid, das in der Produktion entsteht, zu verkaufen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren und die Betriebskosten zu senken. Diese Maßnahmen könnten die Betriebskosten auf etwa 2.000,- bis 3.000,- US-Dollar pro Tonne senken und selbst bei den aktuellen Marktpreisen für Lithiumkarbonat bleiben die Gewinnmargen äußerst gesund.

Century Lithium (WKN: A14L95) ist auf einem guten Weg zur vollständigen Kommerzialisierung. Der Genehmigungsprozess wird etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen, und das Unternehmen strebt an, bis 2026 spätestens aber 2027 alle Genehmigungen zu erhalten. Die kontinuierliche Optimierung der Pilotanlage wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

https://www.rohstoff-tv.com/play/century-lithium

Fazit: Ein Investment mit Potenzial!

Die Marktkapitalisierung von Century Lithium (WKN: A14L95) liegt derzeit bei rund 31 Mio. Euro, während der Nettogegenwartswert des "Clayton Lithium'-Projekts bei beeindruckenden 3,16 Mrd. US-Dollar (2,95 Mrd. US-Dollar) liegt. Dies macht die Aktie zu einer vielversprechenden Ergänzung für jedes Depot. Analysten von Noble Research bewerten die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 2,95 CAD. Vom derzeitigen niedrigen Niveau, auf dem die Aktie mit nur rund 0,32 CAD und der Lithiumpreis notieren ergibt sich bis zum Kursziel ein sattes 820 % Kurspotenzial!

Diese Kurssteigerungen sind nicht einmal abwegig, da Century Lithium (WKN: A14L95) mit einem klaren Plan und einer starken Strategie bereit, die Zukunft der Lithiumproduktion maßgeblich mitzugestalten. Investoren, die jetzt auf diesen Zug aufspringen, sollten von den enormen Wachstumsmöglichkeiten profitieren, die dieser Sektor und gerade dieses Unternehmen bietet. Warren Buffetts Vertrauen in die Lithiumbranche ist ein starkes Indiz dafür, dass hier ein bedeutender Wendepunkt erreicht ist. Es ist wieder an der Zeit, die Chancen zu nutzen und in diesen vielversprechenden Rohstoff zu investieren.

Quellen: Century Lithium, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Century Lithium

Dieser Werbeartikel wurde am 02. Juli 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Enthaltene Werte: CA1566151066