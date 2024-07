© Foto: HelloFresh Pressematerial



In der Aktie von HelloFresh ist die von vielen Anlegern ersehnte Erholung angelaufen. So können clevere Investoren jetzt weitere 37 Prozent rausholen!Anleger des Kochboxenanbieters HelloFresh blicken bislang auf ein grauenvolles Börsenjahr zurück. Seit dem Jahreswechsel steht im MDAX-Wert ein Minus von 57,5 Prozent zu Buche - so schlecht haben nicht einmal die Rohrkrepierer Evotec (-54,3 Prozent) und Aixtron (-50,8 Prozent) abgeschnitten. Erst tanzen die Bären, dann plötzlich die Bullen Seit dem Anfang dieser Woche steppt in der Aktie aber plötzlich nicht mehr der Bär, sondern der Bulle. HelloFresh hat sich deutlich von seinem Allzeittief bei 4,42 Euro lösen können und ist zeitweise um mehr …