Schon vor dem Börsengang war Warren Buffett mit an Bord - seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält zwar nur einen vergleichsweise kleinen Anteil an dem Fintech, was dessen enormem Erfolg in einem scheinbar grenzenlosen Wachstumsmarkt aber keinen Abbruch tut.Die Online-Bank hat das Unmögliche geschafft: eine große Zahl von Menschen ohne Bankzugang an den Finanzmarkt heranzuführen. Mit seinem speziellen und zugleich einfachen Geschäftsmodell ist das Fintech schlicht konkurrenzlos.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...