Anziehungskraft von Royalty-Gesellschaften immer stärker! Null operationellen Risiken bei vollem Upside-Potential! Geniale Idee für Edelmetallfans

Liebe Leserinnen und Leser,

in der dynamischen Welt der Edelmetallinvestitionen haben sich Royalty-Gesellschaften zu einer zunehmend attraktiven Option für versierte Anleger entwickelt. Im Gegensatz zu traditionellen Bergbauunternehmen bieten Royalty Companies ein einzigartiges Wertversprechen - sie finanzieren Bergbauprojekte im Austausch für einen Prozentsatz der Produktion, der als "Net Smelter Return" (NSR) bezeichnet wird. Dieses Modell isoliert sie effektiv von den operativen Risiken, die mit dem Bergbau verbunden sind, und macht sie zu einer überzeugenden Wahl für diejenigen, die sich am Edelmetallmarkt beteiligen möchten, ohne sich um die Verwaltung einer Mine kümmern zu müssen.

Osisko Gold Royalties und Gold Royalty Corp im Video

Osisko Gold Royalties: Ein diversifiziertes Dividendenkraftwerk

Einer der herausragenden Akteure auf dem Gebiet der Lizenzgebühren ist Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2). Dieses Unternehmen hat ein beeindruckendes Portfolio von über 150 Lizenzgebühren und Streams aufgebaut und verfügt damit über ein bemerkenswertes Maß an Diversifizierung. Darüber hinaus belohnt Osisko Gold Royalties seine Aktionäre mit einer vierteljährlichen Dividende, was in der Bergbaubranche eine Seltenheit ist.

Der jüngste Kursrückgang der Osisko-Aktie war größtenteils auf einen Unfall in der Victoria-Goldmine, einer der Anlagen im Lizenzgebührenportfolio von Osisko, zurückzuführen. Dies stellt jedoch eine überzeugende Kaufgelegenheit für Investoren dar. Es wird erwartet, dass Victoria Gold den Betrieb innerhalb der nächsten 3-6 Monate wieder aufnimmt, und das Unternehmen könnte auch von einem kapitalkräftigen Partner übernommen werden, wodurch die Kontinuität der Lizenzzahlungen von Osisko gewährleistet wäre. Es ist erwähnenswert, dass die Lizenzgebühr für Victoria Gold nur etwa 5 % der Gesamteinnahmen von Osisko ausmacht, was die beeindruckende Diversifizierung des Unternehmens unterstreicht.

Im ersten Quartal 2024 erwirtschaftete Osisko einen soliden operativen Cashflow in Höhe von 50,4 Millionen $, was einer gesunden Cash-Marge von 7 % entspricht. Das Unternehmen hat außerdem vor kurzem seine vierteljährliche Dividende um 8 % erhöht, was seine Attraktivität für einkommensorientierte Anleger weiter steigert. Das technische Schaubild sieht vielversprechend aus und hat das Potenzial, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre ein Kursziel von 40 kanadischen Dollar zu erreichen, sollte der Aktienkurs die Marke von 26 kanadischen Dollar durchbrechen.

Gold Royalty Corp: Diversifizierung in Kupfer

Ein weiteres Royalty-Unternehmen, das die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen hat, ist Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC). Das Unternehmen schloss vor kurzem eine Finanzierung in Höhe von 30 Mio. $ zu einem Preis von 1,72 $ pro Aktie ab, was sich zunächst negativ auf den Aktienkurs auswirkte. Die Mittel werden jedoch für den Erwerb eines Kupferstroms auf dem Silberprojekt Vares verwendet, das von einer Tochtergesellschaft von Adriatic Metals betrieben wird, wodurch das Portfolio von Gold Royalty über Gold und Silber hinaus diversifiziert wird.

Das Unternehmen arbeitet mit Orion Mine Finance zusammen, eine Partnerschaft, die in Zukunft weitere interessante Geschäftsmöglichkeiten eröffnen soll. Zur weiteren Stärkung seiner Finanzlage hat Gold Royalty auch seine gesicherte revolvierende Kreditfazilität mit der Bank of Montreal und der National Bank of Canada um 5 Mio. $ auf insgesamt 30 Mio. $ aufgestockt. Diese zusätzliche Flexibilität wird es dem Unternehmen ermöglichen, zukünftige Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen.

Das technische Chartbild von Gold Royalty deutet auf eine potenzielle Doppelbodenformation hin, die den Weg für eine Erholung ebnen könnte. Die Analysten von HC Wainwright haben ein Kursziel von 5,75 $ pro Aktie festgelegt, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hinweist. Anleger können alle aktuellen Informationen zu Gold Royalty über die Commodity TV App abrufen, die sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar ist.

Fazit: Royalty-Unternehmen bieten ein überzeugendes Investitionsangebot

Im Zuge der weiteren Entwicklung des Edelmetallmarktes haben sich Royalty-Unternehmen wie Osisko Gold Royalties und Gold Royalty Corp. als attraktive Anlagemöglichkeiten erwiesen. Durch die Bereitstellung von Finanzierungen für Bergbauprojekte im Austausch gegen Lizenzgebühren mindern diese Unternehmen effektiv die betrieblichen Risiken und bieten gleichzeitig das Potenzial für stetige Erträge und Kapitalzuwachs. Mit ihren diversifizierten Portfolios, vierteljährlichen Dividenden und strategischen Partnerschaften sind Osisko und Gold Royalty gut positioniert, um von der anhaltenden Stärke des Edelmetallsektors zu profitieren.

