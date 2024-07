© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/Thiago Prudencio



Die japanische Investmentbank Mizuho hat ihre Empfehlungsliste für den Juli vorgestellt. Darunter befindet sich auch ein Neuzugang: Es ist Softwaretitel Adobe!Eine uralte Börsenweisheit besagt "Sell in May and go away" und in der Fortsetzung "But remember to come back in September" - Anleger sollen sich also im Mai von ihren Positionen trennen, um rechtzeitig zur häufig im Oktober beginnenden Jahresendrallye zurückzukehren. Juli - einer der heißesten Börsenmonate des Jahres Wer dieser Empfehlung folgt, verpasst allerdings einen der statistisch gesehen besten Börsenmonate des Jahres, und zwar den Juli. Der gilt in allen drei großen US-Indizes als einer der erfolgreichsten Monate. Laut dem …