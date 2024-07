News von Trading-Treff.de Der DAX hat am Wochenhoch geschlossen während die Wall Street vor den Arbeitsmarktdaten pausierte. Trading-Ideen am Freitag den 05.07.2024 DAX bringt sich in Position Zum US-Feiertag konnte der DAX ein wenig Schwung mitnehmen, den er am Mittwoch bereits aufgebaut hatte. Die Voraussetzung dafür lagen gestern Morgen als Entscheidungsgrundlage an der 18.400 vor, wie dieses Bild noch einmal aus der Morgenanalyse vom 04.07.2024 ...

