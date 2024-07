EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Düsseldorf, 5. Juli 2024 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juni 55.649 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 5,71 % gegenüber dem Vormonat (+20,94 % ggü. Juni 2023). Juni 2024 Mai 2024 Juni 2023 Orders gesamt 55.649 59.019 46.014 Wertpapier-Orders 54.193 58.053 42.389 Future-Kontrakte 7.217 6.421 7.556

Im Juni lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 131,71 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 5,92 % gegenüber dem Vormonat (+3,72 % ggü. Juni 2023). Per 30.06.2024 wurden bei der sino AG 269 Depots betreut (-0,37 % ggü. Vormonat). Aktuell bietet die sino eine Exklusiv-Aktion mit der Societe Generale an. Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen können für 2,50 EUR flat* gehandelt werden.

*Festpreis pro Order-ID exkl. Drittgebühren. Aktion bis 30.11.2024



