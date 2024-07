Nach einem starken Auftakt in das neue Börsenjahr hat die Aktie von Heidelberg Materials im Frühjahr deutlich an Schwung verloren und steckte in einer Konsolidierungsphase fest. Zuletzt hat der DAX-Titel wieder etwas Fahrt aufnehmen können. Rückenwind erhielten die Anteile des Baustoffriesen auch durch bullishe Analystenkommentare.So hat nun etwa die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Das Kursziel beläuft sich weiterhin auf 108 Euro. Auch im Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...