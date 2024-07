The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2024ISIN NameDE000DW6C0C0 DZ BANK IS.A1934XS1640538903 WORLD BK 17/24 ZO MTNAU3FN0048930 TORON.DOM.BK 19/24 FLRDE000DFK0B47 DZ BANK IS.A1430AU3CB0264778 TORON.DOM.BK 19/24XS2025594685 CO. RABOBANK 19/24 MTNDE000LB13CK8 LBBW STUFENZINS 19/24XS2022179159 KOREA DEV.BK 19/24 MTNDE000A12T0C0 BERLIN, LAND LSA14/24A438DE000A1R00M7 SACHSEN-ANH.LS 14/24XS0803131282 METRO MTN 12/24US50065XAG97 KOREA NAT. OIL 14/24 REGSDK0009525404 NYKREDIT 19/24 MTNCH0188335365 SWISSCOM 12-24AT0000991922 IQAM EQUITY PACIFIC RTEOA INVESTMENT