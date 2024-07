The following instruments on XETRA do have their first trading 05.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.07.2024Aktien1 1 CA0886JL1054 Black Gold Exploration Corp.2 ES06445809S7 Iberdrola S.A. BZRAnleihen/ETF1 XS2856773606 Canadian Imperial Bank of Commerce2 DE000A383J95 Deutsche Bank AG3 DE000A383KA9 Deutsche Bank AG4 DE000DW6AEB5 DZ BANK AG5 USQ0426YAY97 ANZ Bank New Zealand Ltd.6 USU0536PAM69 Aviation Capital Group LLC7 XS2856789511 Bank of Montreal8 US00138EAY05 Corebridge Global Funding9 XS2856820704 PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.10 XS2840000306 Shinhan Capital Co. Ltd.11 XS2853489271 SNB Funding Ltd.12 US298785KE52 European Investment Bank (EIB)13 FR0128537182 Frankreich, Republik14 DE000HLB43S7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB4322 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB4314 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000MHB39J2 Münchener Hypothekenbank eG18 IE000TGSG3Y5 First Trust Vest US Equity Moderate Buffer UCITS ETF