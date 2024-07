Der Sportwagenbauer Porsche AG will dem angeschlagenen Batteriekonzern Varta sein Geschäft mit Elektroautobatterien abkaufen. Derzeit befänden sich beide Konzerne in Verhandlungen über ein mögliches Mehrheitsinvestment in die Varta-Tochter V4Drive, teilte Varta in der Nacht in Ellwangen mit. Hierzu hätten die Firmen bereits eine unverbindliche Absichtserklärung geschlossen.Porsche könnte die Mehrheit an der V4Drive Battery GmbH, einer Tochtergesellschaft von Varta, übernehmen, wie die Varta AG mitteilte. ...

