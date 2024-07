Nachrichten von Nordex zu neuen Aufträgen haben die Nordex Aktie in den letzten beiden Tagen deutlich gestützt. Der Windenergie-Titel konnte von 11,56 Euro am Dienstag auf gestern in der Spitze erreichte 11,98 Euro klettern. Nach einem XETRA-Schlusskurs vom Donnerstag bei 12,55 Euro liegen aktuelle Tradegate-Indikationen leicht im Plus, womit der Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...