EQS-Media / 05.07.2024 / 09:00 CET/CEST

Gemeinsam mit 270 Gästen feierte Isabelle Hägewald am 6. Juni das Bestehen ihrer Mein Geld Medien Gruppe in der Französischen Botschaft. Die Gästeliste war hochkarätig besetzt. Auf der Asset Management-Seite etwa mit Katja Müller (Universal Investment) oder Chris Pellis (Amundi). Aus der Versicherungsindustrie gehörte etwa Dr. Jürgen Bierbaum (Alte Leipziger), Michael Albrecht (Barmenia), Christian Nuschele (Standard Life) und aus der Sachwertanlageindustrie Jens Freudenberg (BVT) zu den Gästen. Ebenfalls unter den Teilnehmern waren Jens Freudenberg vom Sachwertespezialisten BVT sowie zahlreiche Medienvertreter. Begleitet durch einen hochbegabten Pianisten und die gastronomischen Köstlichkeiten eines Life-Cookings erlebten die Gäste einen unvergesslichen Abend bei guten Gesprächen in der einmaligen Atmosphäre der französischen Botschaft am Brandenburger Tor.



Impressionen dieses wundervollen Abends finden sie hier in einem kurzen Video.

Lieber Kunde, wenn Sie das Video nicht sehen, klicken Sie hier

Emittent/Herausgeber: Mein Geld Medien GmbH

Schlagwort(e): Events



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.