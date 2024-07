Hier geht es zum Video auf unserem YouTube-Kanal

Vive la France - und wir? / Sommerserie zur Politik mit Hans A. Bernecker - Teil 1In der Politik geht es heiß her. Das gilt für Frankreich, aber auch darüber hinaus. Ergänzen Sie Ihre Meinungsbildung mit dem Blick aus der Vogelperspektive auf das politische Big Picture und mögliche Abstrahlwirkungen zur Wirtschaft, Börse und Kapitalmarkt. Hier nun Teil 1 der politischen Sommerserie mit Hans A. Bernecker. Schlaglichter des Gesprächs vom 03.07.2024:++ Einleitung++ Koordinatenbestimmung: Was heißt "links", was heißt "rechts"?++ Einladung zum kostenlosen Bernecker-Newsletter++ Stichwort "Nationales Denken" ++ Übergeordnetes Denkmodell Frankreichs++ Anpassung / Rücknahme von Gesetzen und Regeln++ Differenzen von Frankreich zu Deutschland++ Zinsdifferenzen und der Kapitalmarkt++ Deutschland als Zahlmeister++ Vorzug für EuropaHier geht es zum Video: