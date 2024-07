Solider Auftragseingang trotz Rückgang in Quartalszahlen

Die Aktien von Aixtron haben sich am Freitag vorbörslich weiter erholt und auf der Handelsplattform Tradegate 4,7 Prozent auf 19,75 Euro zugelegt. Dieses Plus folgt auf ein schwaches erstes Quartal, in dem Umsatz und Gewinn deutlich zurückgegangen sind. Auch wenn die Nachfrage nach Halbleiterproduktionsanlagen generell stark bleibt, senkte Aixtron die Umsatz- und Margenziele für das laufende Jahr aufgrund eines verhaltenen Jahresbeginns. Besonders hervorzuheben ist jedoch der stabile Auftragseingang, der sich im Vergleich zum Vorjahr bei 176 Millionen Euro stabilisierte.

Der optimistische Ausblick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung wird durch die solide Nachfrage nach Produktionsanlagen auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) unterstützt. Analysten weisen darauf hin, [...]

