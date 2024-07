Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Sensible Fitnessfunktionen und Sportüberwachung, um die Sportbegeisterung deiner Kinder zu steigern.imoo, die weltweit erste Marke für Kinder-Handyuhren mit klappbarer Dual-Kamera, hat im Juni die neue High-End-Sportuhr Watch Phone Z7 im Vereinigten Königreich und Deutschland auf den Markt gebracht. Mit rund zehn Jahren Forschungserfahrung im Bereich der Kinder-Smartwatches bietet das neue Z7 von imoo nicht nur die grundlegenden Funktionen führender Smartwatches für Kinder, sondern auch bedeutende Innovationen im Bereich Sport- und Gesundheitsüberwachung.Das Z7 setzt das weltweit erste Flip-Uhr-Design von imoo fort und ermöglicht es deinen Kindern, HD-Videogespräche mit Familie und Freunden zu führen. Ausgestattet mit zwei Flip-Kameras - einer 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und einer 2-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite - erlaubt das Z7 eine klare Sicht auf die Umgebung deiner Kinder während des Videogesprächs. Wenn deine Kinder beispielsweise ein Sommerabenteuer mit Freunden im Nationalpark erleben, kannst du einen Videoanruf starten. Solange deine Kinder die Kamera wie bei einem Smartphone-Videoanruf umdrehen, kannst du ihre Umgebung sehen. Dieses Flip-Design kann auch für die Fotografie verwendet werden. Das bedeutet, dass deine Kinder mit dem Watch Phone anstelle eines Smartphones hochwertige Fotos machen können.Als Watch Phone für Kinder bietet das Z7 hervorragende Sicherheits- und Gesundheits überwachungsfunktionen. Erstens, mit den besten globalen Navigations satellitensystemen kann das Z7 den Eltern helfen, ihre Kinder genau zu orten und die Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem können Eltern den Standortverlauf der letzten 14 Tage einsehen. Darüber hinaus ist das Upgrade des PPG-Sensors bei Z7 sehr wertvoll für die Überwachung der Gesundheit und der Emotionen des Kindes, indem es die Herzfrequenz, die Körpertemperatur und die emotionalen Veränderungen des Kindes aufzeichnet. Natürlich kann der professionelle "Klassenmodus" deine Kinder vor Ablenkung während des Unterrichts schützen.Das Z7 macht auch das Training unterhaltsam. imoo kann Kinder mit 4 Sportmodi und einem Prämiensystem zum Sport motivieren. Das Prämiensystem ermöglicht es den Kindern, sich unter Gleichaltrigen sportlich zu messen. Wenn deine Kinder und ihre Freunde eine imoo Watch Phone haben, können sie eine sportliche Herausforderung starten und Punkte im Prämiensystem sammeln. Das Z7 unterstützt 4 Sportmodi, wie Laufen, Seilspringen, Sit-ups und Schwimmen. Dank der IPX8-Wasserbeständigkeit funktioniert das Z7 auch dann noch, wenn dein Kind in einer Tiefe von 20 m unter Wasser schwimmt.Du kannst das imoo Z7 für 189 £ bei Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/imoo-Z7-Smartwatch-Long-lasting-Water-resistant-Blue/dp/B0CXSSLDW5/ref=sr_1_1_sspa?crid=O3YDRYLX560J&dib=eyJ2IjoiMSJ9.PQxnnMmYBMBQh0haWuiBm-p04gAcKF2HDxQrAvSKia6nqwMRkzvZk12Wj1DCVxk6EpjmqHEeCL1Yv68Xy8aTl6QR1nOXj8THEbNVxWvxqxo.HM4hkguvMtccInosM3Pf9lDHG8LXHhxQUoo7EscU_fI&dib_tag=se&keywords=imoo+z7&qid=1720012859&s=electronics&sprefix=imoo+,electronics,136&sr=1-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1) und für 219 € bei Amazon DE (https://www.amazon.de/Z7/dp/B0CXSSLDW5/ref=sr_1_1_sspa?crid=I1IQE1YJCGIP&dib=eyJ2IjoiMSJ9.5Tz89gKjNyYU6TnMlTNujNU8S4EvTwilg49g5B16FCC1106H5ilGPoKyE0SBJtuC0sdXRZtPHJ7BRUVqd1TDdfI-UtIuMFCp2qRQWMkE4o2bzpn168EWO_cB8WzWT6ySlilWQz7X5Y-X7id3JFmjbtgHPPHYSI5e0pvcHjR1FQzzfD_q_8Oz6483MZ1t4jjujvfCYfR9-F2xF4Y0TYsgDA.Vtsm7i0ZWVvstTk2EMp9klvIpdp3leOvfKVTSXWyn9k&dib_tag=se&keywords=imoo+Z7&qid=1719514208&sprefix=imoo+z7,aps,124&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1) bestellen, auch erhältlich im offiziellen imoo Webstore (https://eu.imoostore.com/). Und aktuell gibt es das beste Angebot bei Amazon.Medienkontakt:Liz Jiang,Marketing Consultant+86-400-610-3999Video - https://www.youtube.com/watch?v=84qNJDv-hHELogo - https://mma.prnewswire.com/media/2454284/4796356/imoo_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zuruck-in-europa-imoo-prasentiert-nach-drei-jahren-die-brandneue-premium-sportuhr-watch-phone-z7-fur-kinder-302189693.htmlOriginal-Content von: imoo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175598/5816602