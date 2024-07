Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitagmorgen ein träger Handelsauftakt ab. Der DAX dürfte sich vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag nur wenigen bewegen. Zum Handelsstart wird das Börsenbarometer fast unverändert bei 18.442 Zählern taxiert. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Keine Impulse von der Wall StreetAm Donnerstag fand kein Handel ...

