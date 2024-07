Max Power beginnt strategische Allianz im Bereich Natürlicher Wasserstoff mit führendem europäischen Ingenieursbüro in den USA

Allianz zielt auf Entdeckungen von natürlich vorkommendem Wasserstoff in Amerika

Vancouver, BC - 5. Juli 2024 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Allianz mit Larin Engineering HHC ("Larin") aus Prag, Tschechische Republik, einem bahnbrechenden internationalen Ingenieurbüro, das sich auf natürlichen Wasserstoff spezialisiert hat, eingegangen ist, um die ersten Vorkommen von natürlichem Wasserstoffgas in den Vereinigten Staaten zu erschließen.

Highlights:

Das Team von Larin, das über Niederlassungen in Europa und Dubai verfügt, betreibt seit 20 Jahren Spitzenforschung auf dem Gebiet der Exploration und Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff und wendet dieses Fachwissen nun offensiv in den Vereinigten Staaten an;

Die Beteiligung von Larin an dem kürzlich erfolgreich durchgeführten allerersten Bohrprogramm für natürlichen Wasserstoff in den Vereinigten Staaten hat dazu beigetragen, einen Ansturm auf diesen schnell wachsenden Sektor in Amerika auszulösen;

Larins Targeting-Techniken werden es der MAX Power-Larin-Allianz ermöglichen, effizient auf Landpakete zuzugreifen, die als sehr aussichtsreich für natürliche Wasserstoffanreicherungen in mehreren US-Bundesstaaten gelten, wobei die Arbeiten sofort beginnen können.

Pavel Piankov, General Manager von Larin Engineering, erklärte: "Unser technisches Team unter der Leitung von Dr. Nikolay Larin und Vitaly Vidavsky hat innovative Methoden zum Nachweis und zur Überwachung der Emission von natürlichem Wasserstoff aus der Erdoberfläche entwickelt. Zusammen mit anderen wissenschaftlichen Ansätzen und Modellierungen wird dies bei der Suche nach bedeutenden unterirdischen Quellen von natürlichem Wasserstoff mit hohen Fließgeschwindigkeiten durch geologische Strukturen eine große Hilfe sein. Wir freuen uns, mit MAX Power zusammenzuarbeiten, das unsere große Vision für diesen Sektor in den Vereinigten Staaten teilt und durch seine Tochtergesellschaft in Arizona auch eine erfolgreiche Betriebsgeschichte in den USA hat".

Piankov fügte hinzu: "Der Eckpfeiler unseres Unternehmens ist die grundlegende Arbeit, die von dem renommierten Geologen Vladimir N. Larin inspiriert wurde, der das Buch: Hydridic Earth: The New Geology of Our Primordially Hydrogen-Rich Planet (1993), in dem er die Theorie aufstellte, dass der Erdkern viel mehr Wasserstoff enthält als ursprünglich angenommen und aus Hydriden besteht - Verbindungen von Wasserstoff, die an Metalle gebunden sind. Diese Ansichten wurden durch die grundlegenden Laborexperimente unabhängiger Forschungsgruppen auf der ganzen Welt untermauert."

Videoclip - Vitaly Vidavsky von Larin

"Die Ressource an natürlichem Wasserstoff in den Ewigkeiten der Erde ist gewaltig, sie ist riesig." - Vitaly Vidavsky, Larin Engineering

Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr zu erfahren:

https://vimeo.com/976679979/d70670b7f1

Rav Mlait, CEO von MAX Power, erklärte: "Die strategische Allianz zwischen MAX Power und Larin gibt uns eine umfassende Strategie für natürlichen Wasserstoff in den Vereinigten Staaten, von der Exploration bis zur potenziellen Kommerzialisierung, und festigt unsere Führungsposition als erstes börsennotiertes Unternehmen in diesem Sektor in Nordamerika. Mit Larin sowie Chapman Hydrogen und Petroleum Engineering Ltd. in Kanada und dem zusätzlichen Experten für natürlichen Wasserstoff aus Quebec, Stephan Sejourne, haben wir ein Weltklasseteam zusammengestellt, das in der Lage ist, den Aktionären in den Vereinigten Staaten und Kanada hochwirksame Entdeckungen zu liefern."

MAX Power Unternehmensvideo

Erfahren Sie mehr über MAX Power, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

https://vimeo.com/960577397/1511a6d016

Video zum Thema Natürlicher Wasserstoff

Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um mehr über natürlichen Wasserstoff zu erfahren:

https://vimeo.com/953002092/d6f8574ba4

MAX Power Unternehmenspräsentation

Klicken Sie auf den folgenden Link, um die neue Unternehmenspräsentation von MAX Power anzusehen:

https://maxpowermining.com/Presentations/MAXPower-Corporate.pdf

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76149Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76149&tr=1



