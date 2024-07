Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat anders als die EZB nicht nur das Ziel der Preisniveaustabilität, was als durchschnittliche Inflationsrate von zwei Prozent interpretiert wird, sondern auch die Aufgabe, für Vollbeschäftigung zu sorgen, so die Analysten der Helaba.So habe US-Notenbankchef Powell in dieser Woche betont, dass eine Abschwächung am US-Arbeitsmarkt eine geldpolitische Reaktion der FED hervorrufen würde. Freilich habe er nicht dargelegt, was genau mit Abschwächung gemeint sei. Reiche weniger Zuwachs bei der Beschäftigung schon aus oder müsse die Beschäftigung sinken, ab welchem Level sei die Arbeitslosenquote, die seit dem zyklischen Tief bei 3,4% im ersten Halbjahr 2023 gestiegen sei, ein Argument? ...

