© Foto: Marijan Murat - dpa



Varta und Porsche stecken in Verhandlungen. Es geht um eine mögliche Investion des Sportwagenherstellers in das Lithium-Ionen-Geschäft. Die Batterie-Aktie befindet sich im Höhenflug. Finanzielle Details sind noch nicht bekannt. Allerdings befinden sich die Unternehmen wohl auf der Zielgeraden. Demnach wurde schon eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Für die gescholtenen Anleger ist diese Meldung Balsam für die Seele. "Es ist noch kein Fakt, sondern eher ein Gerücht, was die Aktie zeitweise um 30 Prozent nach oben schnellen ließ", kommentiert Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, die Gespräche der Parteien. Sollte der Deal zustande kommen, wäre es "sicherlich …