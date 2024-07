HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron wegen gesenkter Jahresziele von 37 auf 30 Euro reduziert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen seien schon deutlich eingestampft worden und so gebe es anhand der neuen Ziele nur noch geringen Korrekturbedarf, schrieb Analyst Gustav Froberg am Freitagmorgen. Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal sei aber bemerkenswert robust. Mittelfristig hält er die Aktien nach ihrem Einbruch um etwa die Hälfte in diesem Jahr für attraktiv bewertet./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6