Hamburg (pta/05.07.2024/09:29) - Hamburg, den 05. Juli 2024. Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) befindet sich in aussichtsreichen Gesprächen zur Akquisition von Esvres Matriçage S.A.S. (Esvres Matriçage), einem traditionsreichen Hersteller von Schmiedeteilen aus Kupfer und Messing. Die 1919 in Esvres sur Indre, Frankreich, gegründete Gesellschaft beliefert überwiegend die Elektroindustrie z.B. für Übertragungsnetze sowie Installationstechnik und vereinzelt den Automobilsektor. Verkäufer ist Bons & Evers (NL). Der Vollzug der Transaktion ist in Abhängigkeit von einigen Bedingungen und nach der Umsetzung aller rechtlichen Pflichten für den nächsten Monat vorgesehen. Für Private Assets wäre es der 3. Standort im Ausland und die zweite Gesellschaft in Frankreich. Erst im September 2023 hatte Private Assets ein Büro in Frankreich eröffnet.

Esvres Matriçage ist auf das Schmieden, die CNC-Bearbeitung sowie die Oberflächenbehandlung von Metallkomponenten spezialisiert und erzielt einen jährlichen Umsatz von rd. 10 Mio. Euro. Die Kunden befinden sich überwiegend in Europa. Ein Team von Ingenieuren unterstützt die Kunden bei der Optimierung der Endprodukte bereits in der Entwicklung und Konstruktion. Esvres Matriçage verfügt dabei über Produktionsanlagen für unterschiedliche Stückzahlen.

Sven Dübbers, CEO der Private Assets SE & Co. KGaA, erläutert: "Dieses neue Projekt zeigt, dass unsere europäische Expansion Früchte trägt. Weitere potentielle Übernahmekandidaten befinden sich in der Pipeline."

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börse Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter http://www.private-assets.de.

