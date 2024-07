NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron angesichts gekappter Jahresziele mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Olivia Honychurch sieht in der Zielsenkung laut ihrer Einschätzung vom Freitagmorgen eine Bereinigung und insofern einen Kurstreiber. Der Schritt sei schon auf breiter Front erwartet und sogar erhofft worden. Positiv erwähnte sie die starken Auftragseingänge im zweiten Quartal. Mit Blick auf das Jahr 2025 sei Aixtron für Wachstum gut positioniert./tih/ag



ISIN: DE000A0WMPJ6