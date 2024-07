Redcare Pharmacy (RDC) hat vorläufige Umsatzzahlen für das 2. Quartal 24 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz stieg um 33,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 560 Mio. EUR. Das Kerngeschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (Non-Rx) blieb robust, die Non-Rx-Umsätze stiegen um 20,7 % im Jahresvergleich auf 390 Mio. EUR. Vor allem der Rx-Umsatz (verschreibungspflichtig) hat sich nach einem schwachen ersten Quartal im zweiten Quartal deutlich belebt. Aufgrund der starken Akzeptanz von CardLink, der e-Rx-Plattform von RDC, wuchs der Rx-Umsatz im 2. Quartal organisch um 36,6%, was eine starke Beschleunigung gegenüber +6,8% im 1. Quartal 2024 darstellt. Trotz erhöhter Marketingausgaben geht das Management von RDC davon aus, dass es seine Prognose für das Gesamtjahr für eine adj. EBITDA-Marge von 2-4% beibehalten wird. Die vielversprechende Markteinführung von CardLink spiegelt das Potenzial wider, signifikantes Wachstum im deutschen eRx-Markt zu erschließen, was die Ansicht von mwb research bestätigt, dass die Marktreaktion nach den Q1-Vorläufen übertrieben war. Die Analysten heben ihre Schätzungen leicht an und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 120,00 (alt: EUR 114,00). Angesichts der positiven Kursreaktion bleibt das Rating auf HALTEN. Das vollständige Update kann unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V heruntergeladen werden.