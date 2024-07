Die 123fahrschule hat ihre Marktposition durch die Übernahme der FOERST GmbH, einem führenden Anbieter von Fahrsimulationstechnologie, deutlich ausgebaut und die Transaktion durch eine Aktienemission finanziert. Diese Akquisition entspricht dem Ziel von 123fs, die Führerscheinausbildung durch digitale Innovationen zu revolutionieren. Der Kaufpreis in Höhe von 400-600 TEUR (mwb geschätzt) wird in Aktien gezahlt, um Barmittel zu schonen und gleichzeitig das Vertrauen der Verkäufer in die Zukunft von 123fs widerzuspiegeln. Es wird erwartet, dass die Integration der FOERST-Technologie die Effizienz der Ausbildung verbessert, Kosten senkt und neue Geschäftsmodelle wie ein SaaS-Angebot ermöglicht. Trotz der Aktienemission bleibt die Bewertung von mwb research unverändert, und die Analysten halten an ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,80 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE