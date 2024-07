Varta hat bekannt gegeben, dass Porsche beabsichtigt, sein Geschäft mit Elektroauto-Batterien, insbesondere die Tochtergesellschaft V4Drive, zu übernehmen. Die Unternehmen verhandeln derzeit über eine Mehrheitsbeteiligung und haben eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Der Plan sieht die Ausgliederung von V4Drive vor, an der sich Porsche durch eine Kapitalerhöhung beteiligt. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben, und das Geschäft hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von einer gründlichen Prüfung. Porsche will jährlich 10-20 Gigawattstunden Batteriezellenkapazität produzieren. Varta hat mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen: Die Schulden belaufen sich auf rund 1 Milliarde Euro, und ein Cyberangriff hat die Ergebnisse des Geschäftsjahres 23 verzögert. Der potenzielle Deal mit Porsche könnte sich als vorteilhaft erweisen, aber die Herausforderungen und Unsicherheiten bleiben bestehen, so dass mwb researchs Analysten ihre VERKAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 7,00 EUR bekräftigen. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Varta%20AG