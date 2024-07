Die HanseMerkur hat einen neuen PKV-Tarif speziell für Angestellte auf den Markt gebracht. Der Tarif ist auf "preissensible" Kunden zugeschnitten und verzichtet auf eine Selbstbeteiligung. Zudem erhalten Versicherte nach einem leistungsfreien Jahr eine Pauschalerstattung. Die HanseMerkur hat ihr Produktangebot in der privaten Krankenvollversicherung erweitert. Der neue Tarif AdvancedFit richtet sich speziell an "preissensible Angestellte", so der Versicherer.

