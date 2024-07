Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die schlimmsten Befürchtungen im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen in Frankreich - eine absolute Mehrheit für das rechte Lager - haben sich nicht bewahrheitet, so die Analysten der Helaba.Damit sei auch die Volatilität etwas zurückgegangen. Am Dienstag hätten Österreichs größte Bausparkasse, die Raiffeisen Bausparkasse, mit einer Sub-Benchmark-Anleihe (300 Mio. EUR, 5 Jahre, WNG) und die DZ Hyp (500 Mio. EUR, WNG, 4,2 Jahre, green) das sich bietende Emissionsfenster genutzt. Beide Emissionen seien deutlich überzeichnet gewesen (3,7- bzw. 4,9-fach), und die Spreads hätten sich um 10 bzw. 6 Bp auf MS +55 Bp bzw. MS +20 Bp eingeengt. Bemerkenswert bei der Raiffeisen Emission sei, dass das Orderbuch nach der Spreadfixierung relativ konstant geblieben sei. Die Münchener Hyp (500 Mio. EUR, 7 Jahre, WNG) habe heute das Primärmarktangebot erfolgreich ergänzt. Mit einem Buch von mehr als 1,7 Mrd. EUR sei das Finanzierungsziel problemlos erreicht worden. Der finale Spread habe sich gegenüber der Vermarktung um 6 Bp auf MS + 24 eingeengt. ...

