Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Nachhaltig Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) erzielte im Juni einen Wertzuwachs in Höhe von 0,9%, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten sei das Kapitalmarktzinsniveau vor allem in Deutschland, aber auch in den USA zurückgegangen. Staatsanleihen hätten entsprechende Kurssteigerungen verbucht. Unternehmensanleihen sowie Hochzinsanleihen hätten ebenfalls Wertzuwächse verzeichnet, wenngleich sich die Zinsdifferenz zu Anleihen hoher Bonität leicht vergrößert habe. Die für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds hätten im Juni durchweg Wertzuwächse erzielt. Die deutlichste Wertsteigerung in Höhe von 1,9% habe der von Ariel Bezalel verantwortete Jupiter Dynamic Bond ESG (ISIN LU2403912442/ WKN A3C606) aufgewiesen. ...

